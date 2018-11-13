路口拜票 盧秀燕：不畏對手打壓

2018-11-13 11:29

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕今日上午到車流量龐大的台灣大道與忠明路口拜票，她強調，對手有龐大行政資源及巨量廣告曝光，但她無所畏懼，路口拜票是她向市民最誠摯的懇託，希望爭取更多人的認同與支持。

針對媒體詢問是否再與韓國瑜等其他直轄市長候選人同框，盧秀燕表示，選前行程緊湊，彼此都在連繫安排，大家可拭目以待。

盧秀燕在路口拜票時，經過的機車騎士紛紛向她比讚，還說這次要讓台中「翻盤」，許多汽車駕駛也輕按喇叭示意支持。盧秀燕表示，過去她在省議員及6屆立委選舉，都用路口拜票的方式來懇託，不但貼近民意，也能靠近基層，這次參選市長不忘為民謀福利初衷，在路口親自向往來車潮人潮拜票，更能爭取市民的認同與支持。

盧秀指出，台中市近年來交通狀況始終未能改善，重要道路尖峰時間經常塞車，這已是台中市民的日常，更是切身之痛。過去她為大台中爭取的交通建設，包含台74線、捷運綠線、鐵路高架化等政績，就是她未來建設台中、展現執行力的最佳保證，這次她更提出打通市政路、加速台74連接國道1號工程，以及「雙十公車吃到飽」等多面向交通政見，以解決交通問題。

對於媒體詢問是否再與探候友宜、韓國瑜同框，或六都候選人再度合體造勢？盧秀燕微笑表示，競選進入最後衝刺階段，大家的行程都很緊湊，彼此的競選團隊都在聯繫，不妨拭目以待。

另外，今晚將舉辦台中市長候選人電視政見辯論會，針對台中市選委會尚未公布提問人選一事，媒體詢問是否擔心「遭人設局」？盧秀燕則強調，自己一點都不擔心，她相信代表提問人一定會以台中市民的角度，站在公正的立場發問，她也會就市民的需求提出政見願景，答覆各類提問，一切以平常心看待。