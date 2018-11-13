蘇貞昌：這種半吊子辯論都因侯副市長的不願意

蘇貞昌於景美市場為子弟兵王閔生掃街時接受媒體訪問。（記者郭安家攝）

2018-11-13 11:23

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今早至台北市景美市場，為台北市議員王閔生拜票。談到昨與國民黨新北市長候選人侯友宜辯論，蘇指就像照妖鏡，原來侯這麼不堪檢驗，有這麼大房子、這麼多財產，土地不用繳房屋稅；且傲慢閃躲辯論，不接受辯論交叉詢問，「竟然看到這種半吊子辯論，都因為侯副市長的不願意」，請市民用選票來表態。

媒體詢問侯友宜昨辯論會不坐椅子、沒出面抽籤，似乎動作很多？蘇貞昌提到，侯這麼不堪檢驗，像他過去不知道侯房產、財產等問題；他也不知道，原來侯會用種種技巧，還有移花接木的假影片啊！而昨他到場才看到選委會配置、並照選委會方式，他坐椅子也不是休息耶！是因該高度可以寫字。

蘇貞昌也提到，過去登記時說不辯論的是侯友宜，現在突然說要辯論；現在可檢驗一個人是否始終如一，選舉就像照妖鏡，一照就被看到。

被問及侯友宜陣營最近比較緊張？蘇貞昌也說，如果不是這樣，怎麼會原來登記時候，選擇不辯論的侯副市長，會出來說要辯論；結果用這種半吊子辯論，又不願意接受交叉詢問；侯又說，除了昨早，沒有其他時間辯論，蘇批評侯還是如此傲慢閃躲，候選人不是最應該面對選民嗎？無論台北、高雄都可讓全國電視台辦辯論，且假日方便市民收看。

他批評侯友宜，這麼不重視市民，有8成以上民眾期待看到辯論，「竟然看到這種半吊子辯論，都因為猴副市長的不願意」，所以請市民用選票來表態。

談到部分媒體民調顯示蘇貞昌選情落後，蘇則回應，他是看趨勢、不是看數字；並強調市民希望未來4年新北市走出後段班，誰會做事？經這段期間大家看得很清楚。此外，因為越來越接近投票日，大家越來越關心注意，這才注意到侯有很多不堪檢驗地方，很多事說一套做一套，選民一定希望他特別呼籲出來投票，選對人會做事、來改變新北市。