丁守中反對故宮閉館整建3年 痛批將衝擊台北觀光

2018-11-13 11:24

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長候選人丁守中今天上午到北投市場掃街，行前接受媒體聯訪時，痛批故宮閉館整建一事，丁守中表示，絕對反對故宮閉館3年，閉館3年完全會影響到台北觀光，也會讓外國人到台北看不到中華文化，閉館過程照道理來說，應該是一個區塊、一個區塊閉館，哪有這樣整個關閉？全館封閉做整修是民進黨去中國化的陰謀，絕對是政治考量，現在的院長上任時就說過故宮要去中國化。

此外，丁守中指出，故宮閉館後國寶遷到南院，南院過去曾經淹水，是否能保障國寶安全？搬遷過程也會增加風險，大搬遷過程增加多少偷天換日的機會？

丁守中今天上午也在臉書粉絲專頁「丁守中粉絲團」發文指出，民進黨為了救選舉，不惜冒著國寶搬遷風險，打算故宮閉館整建3年，配合把故宮文物南遷到嘉義南院展示，明目張膽地拿著國寶助選。

文中批評，民進黨每天滿口瞎話、幹話，老說要去中國化，有些人一付不惜把國寶送回北京故宮的樣子，結果最後還是要靠故宮國寶救經濟、救觀光、救選情，不但悲哀，更等於在蔡英文臉上打上了三耳光。

丁守中文中質疑，民進黨一天到晚想盡辦法硬掰國際觀光客沒有減少，中國觀光客影響不大，還稱南進政策吸引來的觀光客消費力有多高，故宮南院潛力有多強，結果證明，全是胡扯，民進黨對救觀光根本束手無策，最後還是只能冒著搬遷的高風險，把歪腦筋動到國寶身上。

丁守中在文中強調，全世界這麼多頂級博物館，都是分層、分區域維修，哪有閉館三年的道理，他相信，故宮，不是政治工具、不是意識型態籌碼、不是一黨的禁臠、更不能成為大選的肉票。

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