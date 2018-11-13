「Team KP」 柯文哲自評：史上最弱團隊

台北市長柯文哲到萬華三水街市場拜票，受攤商及民眾熱情歡迎。

2018-11-13 11:21

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長選舉進入最後階段，現任市長柯文哲的領先優勢，隨著各陣營衝刺、小野事件等影響，近期已與國民黨台北市長候選人丁守中在民調中選情接近五五波。對此，柯文哲今表示，選舉還是有技術，他們的選舉團隊叫「史上最弱團隊」，鎂光燈最後只打在單一候選人身上時，就變成候選人要去扛超過50％的勝敗。

柯文哲上午赴萬華區東山水街市場拜票，事前受訪談論選情拉鋸接近。柯文哲說，政黨的奧援（指支持度）因為有里長、有後援會什麼的，還是有差到5％。

柯文哲接著說，選舉還是有技術，老實講，他們的選舉團隊叫「史上最弱團隊」，這根本就不是選舉團隊，就是海選那幾個小朋友，也沒有很專業做電視廣告，坦白講，這種都是專業，因為他一開始的設定就是把市政做好，他有時候還是有台大醫生的那種傲慢，從來不用做廣告，病人就很多，但那是台大醫院累積到100年的成績，他才當4年，不該拿台大醫院當範例。

談到「史上最弱團隊」時，柯文哲身後的幕僚「小牛」柯昱安與蹲在面前的「學姊」黃瀞瑩雖表情微笑，媒體仍追問，這說法會不會讓團隊難過？

柯文哲回應，這還是有專業評估阿，不會（後悔）啦，像當年的世大運，從頭到尾他都覺得毛毛的，因為世大運開閉幕的導演都35歲以下，而且全部台灣製，「當時我也挫的要死，質疑到底行不行，可是等到開幕煙火一打上去，就咦、咦」。

柯文哲強調，活在世界上還是要有一點理想性，常常是說，為了安全係數不敢創新，而他的態度是，雖然這些年輕人不是那種很有老道經驗的，但還是給他們一些機會試試看，選戰還有10天，不要緊張，他們會做最大的發揮。

至於選舉最後只靠個人魅力，是否覺得吃力？柯文哲說，當然吃力阿，因為他們不是專業的競選團隊，所以最後壓力就．．．，鎂光燈還是打在單一候選人身上，變成候選人要去扛超過50％的勝敗。

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