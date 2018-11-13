柯陣營狀況不斷 柯文哲自嘲：史上最弱競選團隊

柯文哲今直言，他的競選團隊是「史上最弱團隊」，只是幾個海選來的小朋友。（資料照）

2018-11-13 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長選戰白熱化，不過柯文哲團隊狀況不斷，近期有些民調指稱國民黨候選人丁守中和現任市長柯文哲逐漸拉近，柯文哲今直言，他的競選團隊是「史上最弱團隊」，只是幾個海選來的小朋友，也沒有專業做電視廣告什麼的。

日前柯文哲競選團隊原定在台北市政府前廣場舉辦選前之夜，但申請日期「偷跑」違規，遭新工處駁回，遭民進黨台北市長候選人姚文智質疑偷跑，認為還沒提出申請北市府就核准了，要求柯市府說清楚。

綜合媒體報導，柯文哲今直言，選舉還是有技術，我們的競選團隊叫做「史上最弱團隊」，選舉還是要有技術，海選來幾個小朋友，僅靠個人魅力打選戰，鎂光燈都在單一候選人身上，他必須扛超過50％的勝敗責任，坦承「很吃力！」

不過柯文哲也強調，自己不會後悔，他以世大運為例，開閉幕導演全部35歲以下又是台灣製，其實令他挫得要死，想說到底行不行，但柯文哲指出：「我們活在世界上還是要有理想，常常有時為了安全係數不敢創新，但我態度是年輕人雖沒有老到經驗，但給機會試試看嘛！」

柯文哲認為選戰還有10天，再給他們一點時間發揮。

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