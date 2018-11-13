批中選會違法公告意見書 幸福盟：應回收公報並道歉

2018-11-13 10:50

〔記者黃欣柏／台北報導〕下一代幸福聯盟今在立委賴士葆陪同下召開記者會指出，根據「公投法」規定，政府機關意見書須在投票前28天公告，不料中選會10月24日公告意見書後，又在11月2日修改及重新公告意見書，企圖透過更動文字來扭曲愛家公投提案原意，且在台北高等行政法院裁定應停止執行之下，仍照常印發選舉公報，要求中選會應立刻回收更正公報，並對此向全民道歉。

幸福盟指出，中選會公告的公投主文內容是「本案若獲通過...進行同性婚姻相關法規修正工作並送立法院議決」，但正確的12號愛家公投主文應該是「你是否同意以《民法》婚姻規定以外之其他形式來保護同性別兩人經營永久共同生活的權益？」

幸福盟行動總召游信義指出，在幸福盟聲請假處分後，北高行已裁定中選會必須停止執行，否則「將發生難以回復之損害」，不料中選會完全不理，未來要回收這900萬份違法公投公報，估計得花1億5千萬元，恐怕又是全民買單。

幸福盟理事長曾獻瑩批評，這就像是考試時間到了，大家都已交卷，中選會卻還能更改答案，現在還聽說中選會要向行政法院提起抗告，根本是想拖過選舉。

賴士葆說，中選會早已接獲北高行裁定書，卻快馬加鞭趕印更新過的公投公告，昨公告已送達各里辦公室，預計今天就要發送，這就像是在公告上註記「賴士葆是壞人」一樣，是意圖影響選舉結果，質疑中選會知法犯法、出奧步。