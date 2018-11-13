東奧正名影響選手參賽權？ 前體委會主委打臉這樣說...

前體委會主委楊忠和接受媒體專訪時指出，正名公投不會影響選手參賽權。（資料照）

2018-11-13 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運台灣正名公投將於24日舉行，中華奧會主席林鴻道稱若正名，中華奧會會籍恐面臨被「終止或取消承認」的潛在危機，對此，前體委會主委楊忠和接受媒體專訪時指出，正名公投不會影響選手參賽權。

對於即將於24日舉行的公投，中華奧會主席林鴻道多次聲稱「東奧正名」公投可能會影響中華奧會會籍，甚至影響運動選手參賽權，東奧正名公投召集人、前體委會主委楊忠和昨（12日）接受《民報》專訪時指出，這是藉職務權勢來恐嚇台灣運動員，他強調，就算沒有中華奧會，國際奧會仍有許多管道可以保障台灣運動員，請林鴻道不要選擇性忽視。

楊忠和指出，國際奧會中對於運動選手的權益特別強調，就算有奧會會籍的問題，也都屢屢透過不同方式來保障選手，包括1992年的巴賽隆納奧運會，就同時有一群「獨立奧林匹克運動員」，以及剛解體的12個前蘇聯國家組成「聯合隊」一同參與，2016年里約奧運也有難民隊（Refugee Olympic Team），國際奧會重視人權，絕對不會因為「中華台北」被除籍而影響選手參賽權。

楊忠和強調，國際奧會主席是歐洲人，比他更瞭解民主的價值，他們重視人權，絕對不會因為「中華台北」被除籍而影響選手參賽權，呼籲中華奧會應該本於自己的職責，向國際說明東奧正名公投的意義，將全台灣的民意傳達出去。