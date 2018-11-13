桃市長政見會》6分鐘政見發表 楊麗環花3分半轟鄭文燦

無黨籍桃園市長候選人楊麗環。（記者魏瑾筠攝）

2018-11-13 09:48

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市選舉委員會今天舉辦首場市長候選人公辦電視政見發表會，第一回合6分鐘政見發表，無黨籍桃園市長候選人楊麗環不把握時間好好闡述政見，卻足足花了3分半抨擊鄭文燦，是無誠信的人。

楊麗環劈頭直言，當市長最重要是要有誠信、大是大非，沒有誠信講出的政見不過是要騙取選票，四年後又是大吹大蕾講政績，人民非不得以才投票，抨擊鄭文燦9月26日對市民說，政見發表會是採辯論形式，「但今天看到卻不是這樣」，砲轟這是鄭文燦繼觀塘藻礁岸之後再度跳票，問鄭文燦「公然欺騙，誠信何在」？

楊麗環提到，過去桃園污染帶來的藻礁問題，從頭到尾都看到鄭文燦不理不睬，在他任內看到的是權力的傲慢，而不是讓桃園人看到更好更大的利益，直說，桃園是一個工業城市，過去曾經繁榮，但現在卻比不上中國、低價又搶不贏東南亞，逐漸走向瀕老化，也砲轟鄭文燦前瞻計畫向中央爭取二千多億經費，但四年過去，只是零動工或是假動工，鐵路地下化和捷運，「完全看不到」。

楊麗環花了三分半鐘抨擊鄭文燦後，話鋒一轉，才開始闡述政見，她表示，自己若是上任當市長後一定會將桃園轉型，每年辦工業大展、商業大展，讓桃園成為商業城市、研發中心及製造業中心，「繁榮經濟才讓民眾可以有幸福快樂的人生」。

楊麗環說，上任後，除了工業發展的轉型，也會讓農業變成觀光旅遊休閒農業區，並成立婦女事務局，讓婦幼、老年人得到照顧，年輕人可以拚經濟，並保障勞工任何權益，打造桃園成為國際商業城，成為乾淨幸福快樂的城市。