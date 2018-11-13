恆春鎮長選戰殺到見骨 張榮志怒告墾丁里長張昌益等人

2018-11-13 07:27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮長選戰激烈，挑戰現任鎮長盧玉棟的縣議員張榮志來勢洶洶，雙方支持者在各造勢場合唇槍舌戰，部分言論也踩在法律邊緣，張榮志怒提告墾丁里長張昌益與鎮民代表蔡新將違反「選罷法」，希望阻止造謠歪風。

張榮志指出，自他決定參選鎮長以來，一向秉持君子之爭，端出建設、福利等多項政見供選民參考，獲得很多鄉親的迴響。

但這次在選舉期間按鈴提告，張榮志強調是張昌益與蔡新將為幫助另一位候選人當選，在公開場合散佈謠言，其中，提到的垃圾場該怎麼收費？要不要讓它進來等等，都是鎮公所提案、代表會通過才能實施。他擔任縣議員根本無權置喙，但張昌益明知如此仍睜眼說瞎話，說什麼「張榮志四年前帶著某人去找我，…要我跟盧玉棟鎮長說….垃圾進來…」謠言實在太過離譜。

此外，張榮志也說，高山巖福德宮會計二年前挪用公款1000萬元，管委會已正式提告，雙方並獲得和解，該名會計分期攤還，107年已攤還完畢。至於廟方金爐耐火磚掉落傷到香客一事，因還在保固期間，廠商會負責修復，管委會也向廠商提告，以釐清責任。 此事高山巖福德宮管理委員會數次向外說明，但蔡新將代表仍我行我素，故意把單純的偶發事件曲解成人為操作，他決定控告兩人違法「選罷法」及「妨害名譽」自清。