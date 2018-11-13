韓國瑜陣營爆「臨演」！分飾多角「髮蠟哥」真實身分是...

「髮蠟哥」自爆真實身分，是在做車庫帆布生意。（資料照）

2018-11-13 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長選情緊張，韓國瑜陣營被爆出有「臨演」，一名曾在媒體前向韓國瑜陳情的「高麗菜農」，過去自稱是「老車自救會會員」，現又遭起底是網紅直播主「髮蠟哥」。他昨向媒體自稱，自己在做車庫帆布生意，經常接觸老車司機，也熟識高麗菜農，才出面發聲。他還說，明天將到派出所告發李進勇及高雄市長陳其邁誹謗。

近日網友發現，有挺國民黨高雄市長候選人韓國瑜的民眾，在不同場合有不同身分，「髮蠟哥」就是其中一員。9日新聞台播出的韓國瑜林園掃街影片中，「髮蠟哥」自稱是「老車自救會」，10日他則在雲林捧著高麗菜，變身成向韓國瑜下跪的「菜農」。

《蘋果日報》報導，何將財說自己單身未婚，真正職業是在做車庫帆布生意，平時喜歡直播。他表示，常與老車司機往來，聽到老車司機抱怨，家裡也面臨老車淘汰，才加入老車抗議行列。此外，他也熟識高麗菜農，聽到農民要去向韓國瑜陳情，才到國民黨雲林縣長候選人張麗善的造勢會場。

何將財還稱自己無黨無派，曾經公開對蔡英文總統比讚。他前天要去參加民進黨在民雄的造勢晚會，送高麗菜給蔡英文，希望政府重視農民問題，要民進黨不要追殺他，媒體也不要說他是爭議網紅。

何將財說，將會告李進勇和陳其邁2人誹謗，因李進勇在造勢場合罵他胖子，他嗆道，李進勇是在歧視全雲林縣的胖子嗎？陳其邁則是批評他「演很大」，演農民像農民，演司機像司機，看了真傻眼。

對此，李進勇競選總部發言人張凱傑回應，李進勇在造勢場說的話只針對髮蠟哥1人，沒有罵其他人，可受公評。何將財到底是農民還是網紅，請他說清楚，不要模糊焦點，是誰請他演出下跪農民這場戲也要講清楚。