復興正好！鄭文燦：市長選對人 復興不一樣

拚連任的桃園市長候選人鄭文燦復興之友會12日下午熱鬧成立。（鄭文燦競選總部提供）

2018-11-13 00:34

〔記者李容萍／桃園報導〕拚連任的桃園市長候選人鄭文燦復興之友會12日下午成立，鄭文燦致詞表示，他是復興區最大的靠山，為傳承部落文化，市府原住民族行政局共編列13.5億預算，是全國地方政府最高，要讓大家看到復興區的進步。

鄭文燦說，等了20年，期待已久的巴陵綜合行政中心將在今年底完工，復興區的各項基礎建設，包括：興建小烏來風景區汙水下水道系統、羅浮與義盛設置處理廠，明年發包動工。復興也將建3座天幕廣場、各里集會所以及中橫運動場；創辦原住民族實驗高中羅浮校區也已完成環評及水保審查，明年動工，2021年招生。

鄭文燦說，在前往復興區途中，發現道路已改善很多，但這還不夠，會投入6.12億，改善59條道路，要逐步將山區主要道路提升為市區道路品質。另外，也爭取1.6億，善118、119道路品質，增設LED照明、排水設施、現代化交通標誌，讓大家回家的路更安全。

鄭文燦強調，復興區在這4年改善46處簡易自來水系統，成效全國第一；增設3個加壓站，將自來水水送至三民、澤仁、羅浮；撒烏瓦知部落2016年8月完成供水，崁津部落今年也完成供水及門牌編訂，完成20年來的願望。復興區變得不一樣，鄭文燦說必須對地方有感情且有魄力來編列運算，市長選對人，復興不一樣，包括拚連任的復興區長候選人曾志湘、立委趙正宇等人也高喊「桃園5夠讚，市長選文燦」，全力拉抬5號鄭文燦的聲勢。