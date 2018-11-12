駁假動工指控 鄭文燦：不應反對桃園的重大建設

駁斥假動工說法，鄭文燦：可以反對蔡、鄭，不應反對桃園的重大建設。（記者鄭淑婷攝）

2018-11-12 23:09

［記者鄭淑婷／桃園報導］爭取連任的桃園市長候選人鄭文燦今晚返回北桃園競選總部，出席「同舟共濟」同濟會市長後援會成立大會，鄭文燦在台上致詞時談及近來對手指控他的「假動工」，忍不住酸「難道工程人員是臨演嗎」、「機具是紙糊的嗎」，強調有些政治人物可以反對現在的蔡英文政府、反對他，但不應反對蔡英文政府給桃園的預算、反對他努力推動定案的重大建設。

鄭文燦說，近來桃園推動的鐵路地下化、A23站中壢站三鐵共構已經動工，捷運綠線蘆竹段、八德段已經開始打地基，但有人看到桃園的進步卻想把它抹煞掉，指控這是「假動工」，如果是假動工，難道現場的工程人員是臨演嗎？機具是用紙糊的嗎？難道對桃園好就要吐槽、抹煞嗎？最好的做法應該是一起支持桃園建設，不該否定、刪除桃園的建設預算。

鄭文燦說，「我當然看到有些政治人物，他反對現在的蔡英文政府，我完全可以了解，不同的理念、不同的立場，但是反對蔡英文可以，不應該反對蔡英文給桃園的重大建設；你可以反對蔡英文，但蔡英文給桃園捷運的982億的預算，你不應該刪除，你可以反對蔡英文政府，但是她給我們的鐵路地下化962億的預算，你不應該主張刪除」，這就是他主張的顧桃園不能有政黨的差別，「當然也可以反對鄭文燦，但不應該把鄭文燦好不容易推動定案的重大建設加以抹黑」。