鄭文燦南區宗教後援會成立，逾60家寺廟宗教團體力挺，場面熱鬧。（記者李容萍攝）

2018-11-12 23:59

〔記者李容萍／桃園報導〕拚連任的桃園市長候選人鄭文燦12日成立南區宗教後援會，桃園南區逾60個寺廟宗教團體齊聚造勢，鄭文燦逐一為與會寺廟主委授戰旗、頒聘書，並呼籲大家，持續用選票支持他高票當選連任，他也會把每一票都變得物超所值，繼續改變桃園和中壢。

鄭文燦指出，台灣宗教很自由、信仰很多元，每間宗教寺廟除了安定人心，也具備社會教育的功能，市府透過輔導、協助解決宗教寺廟的實質問題，為了讓宗教寺廟團體發展更好、健康，除了規畫成立宗教小組解決問題和困難，未來也決定設置宗教事務諮詢委員會，希望大家給予相關意見，一同討論；因為除了神的保佑，人也要打拚，眾神保佑中壢、桃園，他則是會打拚建設，讓桃園轉大人，持續大進步、大改變。

鄭文燦提到，成立宗教後援會的目的，是希望將來桃園的發展要和宗教寺廟一起成長。每個宗教的慶典，都可以變成一個文化活動，提升社會的進步，幾百年來，台灣地方的廟會有很多的大型活動、地方傳統都是廟會，同時，廟會也要和隨著時代而進化，成為一個地方的文化活動。他舉例中壢仁海宮將慶讚中元殺豬公，轉型成為水燈排遊街和環保神豬競賽；慈惠堂每年東巡進香回鑾繞境時鑽轎底，配合健走來發揚母娘文化精神，讓大家來參與，都深受地方肯定。

中壢區仁海宮董事長李合鑑也說，鄭文燦對於許多寺廟從日治時代遺留下來許多不同的問題，都很努力協助處理，與會寺廟都看在眼裡、感激在心，所以這次選舉才會站出來支持鄭文燦。