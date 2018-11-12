細數政績、反七輕 蘇煥智猛打黃偉哲大創案

蘇煥智政見會猛打黃偉哲大創案及崑陵山案。（記者蔡文居翻攝）

2018-11-12 22:43

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長選舉第一次公辦電視政見會今天晚間在北區文元活動中心登場。最後發言的無黨籍候選人蘇煥智猛打黃偉哲大創案及崑陵山案。他說，他只問是非不問藍綠，質疑這是台灣廉政堤防的大崩潰。

蘇煥智一開始細數他過去的政績，包括開闢樹谷、柳營等工業區，大橋等新市鎮及各文化園區、芒果外銷、蘭花生技園區，還有港尾溝溪治水成功。他說，當初他擋下七股設置七輕，否則台南現在冬天空污將更嚴重。

蘇煥智表示，他若當選市長房屋稅要凍漲，超徵的部分要退回，六十五歲以上長者則不用繳健保費。

他並提出振興台南經濟的六支箭，要推動數只位智慧園區鄉、物聯網、安平港台南機場海空經濟區，而現在的綠能科技城重視研究，但重要的是如何讓產業留下來，目前的方向錯誤，他當選市長要開闢新豐科技園區成為一廊帶，溪北佳里、學甲、七股及麻豆的工業區則要築巢引鳳，南鐵則要改為高架化，解決台南的城市危機。

他表示，有關長照部分，政府應該要實施長照保險，而解決少子化，他要利用閒置空間推動社區保母中心。育兒津貼每人都平等六千元。農業要脫胎換骨，讓年輕人願意務農，大北門的台鹽土地現被劃為濕地，應做為石斑等高經濟養殖漁業，同時推動社區更新。