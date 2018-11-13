新竹市長選戰 許明財、謝文進陣營互相開火砲轟

謝文進競選總部今天開記者會反擊，指許明財5年市長任內毫無建樹，4年前才會幫林智堅選上市長。（競總提供）

2018-11-13 00:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國民黨新竹市長候選人許明財印製「揭開真相」文宣，抨擊無黨籍市長候選人謝文進4年前「幫助英堅集團當選市長」，謝文進競選總部今天開記者會反擊，指許明財5年市長任內毫無建樹，那時才會幫林智堅選上市長。

許明財陣營的「揭開真相」文宣內，有謝文進與林智堅握手、謝文進當年陪同蔡英文與林智堅參拜上香的照片，以及「讓智堅花大錢辦活動」等內容。

謝文進競選總部主委李宏生說，針對許明財質疑謝文進這一次為何參選市長，他說，許明財從上次落選以來這四年，完全沒有盡到在野黨監督的責任，沒有幫新竹市民發聲、服務，放棄一個在野黨應有的政治責任，許明財已經是一個被市民淘汰的政治人物，許明財愧對市民，也對不起國民黨的支持者及議員里長。

他說，謝文進過去基於許明財擔任5年市長毫無建樹，新竹沒有大建設，因此在「新竹更好」的期待之下，當年才會去幫林智堅，這次謝文進願意自己站出來承擔對市民責任，扛起向新竹市民的承諾，因此這一次他自己站出來參選市長。

針對今天謝陣營的談話，許明財陣營稍晚也發新聞稿反駁，指出政治人物的一言一行，本就應該攤放在陽光下，接受市民的嚴格檢驗，凡走過的，必留痕跡，不是用口水可以掩蓋的，事實就是事實，真理是愈辯愈明。