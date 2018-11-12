電視台辦辯論不找我 無黨籍縣長候選人提告

無黨籍新竹縣長候選人葉芳棟手指從「54新觀點」節目擷取的影像畫面，佐證他9月30日晚上就在錄影現場，但製作單位卻不讓他上台跟其他候選人同場辯論。（記者黃美珠攝）

2018-11-12 22:59

［記者黃美珠／新埔報導］沒政黨奧援、知名度不夠，公民參政權就該被打折？

無黨籍新竹縣長候選人葉芳棟今天指控三立電視台「54新觀點」，今年9月30日在新埔義民廟前戶外開講時，以「新竹縣參選人首度交鋒辯論」為號召，明知候選人有4人，卻拒絕讓他上台同場辯論或提問，涉嫌違反選罷法意圖使他不當選，他下午向警方報案提告該節目「負責人」。

葉芳棟受訪說，他在今年8月底就已登記為下屆縣長的參選人，經抽籤後，他是2號的候選人。

他說，三立電視「54新觀點」由陳裴娟所主持的政論節目，9月30日晚上7點開拔到新埔義民廟前廣場以「新竹縣參選人首度同台」、或「新竹縣參選人首度交鋒辯論」為名，邀請國民黨楊文科、民進黨鄭朝方、以及民國黨徐欣瑩公開辯論，獨獨沒有邀請他。

葉芳棟說，他在節目錄影前1天獲悉，當晚特別到場且跟工作人員表明新竹縣的縣長候選人有4人，他也是候選人之1，有權上台同場辯論才對，但是製作單位告訴他「他們沒有準備講台」、「沒有準備座位」而拒絕讓他上台。

葉芳棟說，後來到了公民提問時間，他又主動說要提問，但是製作單位卻又以「因為提問人太多」再度拒絕讓他提問3個對手。

葉芳棟說，這個節目作為全國性的知名媒體，但前述作法已經涉嫌散佈不實消息，讓所有閱聽人、新竹縣選民錯誤以為縣長候選人只有3人，已經有意圖使他不當選之嫌。

葉芳棟說，事實上近來很多的民調公司在做新竹縣長選舉民調的時候，很多鄉親都跟他說，執行者的詢問也都是以「我們正在做新竹縣長選情民調，請問目前3名候選人...」為開頭，這也是涉嫌散佈不實的訊息，他也在蒐證中，且不排除對有這類作為的民調公司提告。

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