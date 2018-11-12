總統國宴請帛琉總統 承諾讓帛琉人民吃到「台灣味」芋頭產品

總統蔡英文12日在總統府前主持「軍禮歡迎帛琉共和國雷蒙傑索總統伉儷」。（記者叢昌瑾攝）

2018-11-12 23:51

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今晚在總統府以國宴宴請帛琉總統雷蒙傑索伉儷暨訪問團成員，期盼未來兩國之間有更多的合作計畫，來造福更多人民。

蔡總統致詞時表示，明年台灣和帛琉建交即將邁入第20年，很高興能夠接待來自帛琉的好朋友。台灣和帛琉有許多成功的合作計畫，她要特別舉一個非常受民眾喜愛的例子，就是帛琉第一夫人黛比．雷蒙傑索也熱情支持的「芋頭加工計畫」。

蔡總統說，芋頭是帛琉的主食，全國高達七成的家庭都種植芋頭，可說是帛琉最具代表性的特產。在台灣，不但原住民族有種植芋頭的悠久歷史，所有族群也都相當喜歡芋頭，把這項食材的運用和變化發揮到淋漓盡致。

蔡總統提到，透過「芋頭加工計畫」，我們台灣的專家陸續到帛琉開班授課，傳授包括芋頭蛋糕、冰淇淋及麵包等，各種芋頭產品的製作方法。這樣一來，不但帛琉人民可以吃到充滿「台灣味」的芋頭產品，也能發展出伴手禮及各種商品，創造商機。期盼未來兩國之間也能夠有更多這樣「一舉數得」的合作計畫，為人民創造更多的福利。

蔡總統指出，在國宴中特地準備了芋頭和番薯的料理。除用美食來歡迎各位訪賓，更是象徵我們兩國的情誼，可以像傳統的作物一樣，跨越海洋，緊緊連結在一起。

隨後，雷蒙傑索總統致詞首先感謝我政府的熱情款待，並表示，明年帛琉與台灣將慶祝建交20週年，但兩國邦誼其實已經超過20年，1983年台灣技術團進入帛琉時，就已經建立關係，在提升帛琉人民農業能力上，扮演指路明燈的角色。

雷蒙傑索指出，隨著持續進行國家的建設，帛琉政府也將加深與鄰近國家及與國際社會的關係，這對國家的繁榮非常重要。他們必須與國際社會互動，從其他國家經驗當中學習，而台灣在這方面是非常好的夥伴與兄弟，一直以來協助帛琉實現永續發展目標，帛琉也將持續與台灣在雙邊區域與國際事務上合作，一同為國際社會努力並做出貢獻。