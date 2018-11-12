向歐、日招商 許忠信：台南兵工廠打造人工智慧園區

許忠信說，他要積極向歐、日招商，打造台南兵工廠為人工智慧園區。（記者蔡文居翻攝）

2018-11-12 22:37

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長選舉第一次公辦電視政見會今天晚間在北區文元活動中心登場。無黨籍市長候選人許忠信表示，台南的困境，現有的政治人物已無法改變，新市長要能了解世界經貿環境，及擁有外語能力，才有辦法為台南招商，台南經濟也才有辦法改善。

許忠信精通英、德、日語等語言，他述說他在貧困的環境中長大，考上南一中、台大，並獲公費留學英國取得劍橋大學博士學位，在成大任教。他說，台南很多年輕人都外流，身為市長必須有能力招商、發展經濟，才有辦法改困境，讓年輕人不用到外縣市工作。

他說，因為他的成長環境，他了解基層勞工的痛苦。他是以回報的心，來參選市長，市長的品行及專業很重要，台南現在正需要他的專業。目前世界出口最大的國家是德國，而周邊的荷、瑞、奧也都會說德語，他們也正尋求來東亞投資，如能來台南投資，台南的大學生就有工作機會，也可提高年輕人的薪資。

他表示，台南的交通便利，若德國來投資，在台十七線和高速公路沿線招商從事科技產品製造，溪北經濟就可發展起來，溪北廣大的土地，如果發展起來，台南就可發展起來。

另外，他認為，市長會說日語也很重要，他也要爭取日商來台南投資，利用台南兵工廠的土地，結合成大的人才發展人工智慧園區，以提高年輕人薪資。兵工廠底下蓋地下停車場，一樓當轉運站，二樓發展人工智慧。不能像現在到處劃設工業區，區內卻空空如也，他有這方面的專業，來招商發展經濟。而休閒也很重要，台南有美麗的海岸，可在南區喜樹設碼頭，打造藍色公路，改善安平塞車問題。而台南東邊的中央山脈和阿里山山脈，則要發展台灣式的阿爾卑斯山的度假環境，他反對龍崎設廢棄物掩埋場，要將海岸線和山區打造休閒的海岸和度假園區。

他強調，他有自己的意志力拚出自己的人生，也絕對有意志力來發展台南，改善台南的困境。