台南市長政見會 高思博再咬大創案

國民黨南市長候選人高思博再咬大創案。（記者劉婉君攝）

2018-11-12 20:51

［記者劉婉君／台南報導］台南市長選舉首場公辦政見發表會，國民黨市長候選人高思博緊咬大創案，點名民進黨市長候選人黃偉哲「台南市政府適合交給你來治理嗎？」要選民改變台南的時間已經到了，不要再認命投給西瓜，投給可以解決問題的他，創造台南的新未來。

高思博表示，台南市過去覺得做得並不好，必須大幅度改變，突破民進黨政府的壟斷，台南人要真的過得幸福，要拚經濟和治水，他當選後會馬上做的小確幸，就是解決過去福利很少、稅很重的怪現象，立即以市長的職權依法調降房屋稅，且明年凍漲，退回過去違法徵收的房屋稅，以及65歲以上老人比照其他5都免繳健保費。

他說，過去台南市投入200多億的治水預算，卻沒辦法發揮效果，讓鄉親在水裡睡3天3夜，用幹話、砸大錢治不了水，用靠專業才能排除人民的淹水恐懼，所以未來他將南市的防洪標準從10年提高到50年，並加速雨水下水道的接管率，以透地雷達檢查柏油路以下的台南市，吃大卡車的天坑不再發生，還給市民一條安全回家的路。

他當選後也會與高雄合作，建立共同的平台，成立南台灣發財圈，並成立負責兩岸及國際的專責單位，將台南的產業行銷出去。

他表示，吸引外銷的核心關鍵就是清廉、有效率的政府，讓廠商不用找關係、送紅包，未來一切依法照步來，保證未來一定會清查過去市府發包的所有重大公共工程，讓陽光照進台南。

話鋒一轉，他以大創案質疑對手黃偉哲「喬」核災食品，即使是單純的服務，也違反公認的政治倫理，一般來說只有辭職退選而已，權利、權位只能保護一時，不要再用無罪推論當搪塞籍口，市民有權利問、也有權利得到答案，台南市政府800億元的預算，無法想交給罔顧市民健康、為核災食品喬事的人。