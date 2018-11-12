「嘸離開」烏龍報「賣離開」趙天麟：母語不能只在家學

民進黨高雄市長候選人陳其邁11日晚間舉辦「旗美大團結」造勢活動湧入3萬支持者，晚會結束主持人邱議瑩喊「嘸離開」卻被媒體烏龍報成「賣離開」，趙天麟神回「印證母語不能只在家學」。（檔案照）

2018-11-12 22:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁11日晚間舉辦「旗美大團結」造勢活動，逾3萬熱情支持者湧入旗山體育場，活動尾聲大家高歌「伊是咱的寶貝」，主持人邱議瑩感性地說，感謝「大家『嘸』（台語，意思：沒有）離開」（台語），竟遭媒體扭曲成「大家『賣』（台語：不要）離開」。

陳陣營遺憾感人畫面被抹黑，如同優質辯論遭中傷而失焦，相信選民眼睛雪亮；競總發言人立委趙天麟表示，當晚宣佈活動結束，一般就是讓大家順順地離開，因氣氛太熱烈到群眾捨不得離開，候選人陳其邁主動走進人群與市民一起互動、打氣。

主持人邱議瑩才會感動而略帶哽咽說「謝謝大家都沒有離開，「攏嘸離開」、「攏嘸造」，竟遭媒體扭曲、錯誤報導。

趙天麟感嘆母語的重要！對於台語「嘸」、「賣」不分的烏龍，如同錯把馮京當馬涼一般，凸顯了母語教學的重要，年輕人都快聽不懂台語、客語等自己的母語，這次媒體發生烏龍，印證母語只在家學是絕對不夠，值得大家深思，進一步體檢候選人的相關政見。

陳其邁競總今提供晚會影像給媒體，重回當晚現場，證實主持人邱議瑩是說「沒有離開」，而非「不要離開」，若是對方支持者要扭曲晚會、醜化任何人，就請盡量，因為這樣只會讓我們的支持者更憤慨，更勇於站出來。

總部也發現有一個很模糊的影片，是在晚會結束時刻，疑為對方支持者跟拍，刻意拍群眾離開畫面，當時邱議瑩在台上主持，隱約有人喊「大家賣造」，不管喊的人是不是故意，並不重要了，因為當時晚會已經結束，再多做文章也無益。