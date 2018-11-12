台南市長政見會 陳永和：花350萬競選盼改變選舉文化

陳永和表示，要創歷史、改變選舉文化。（記者蔡文居翻攝）

2018-11-12 20:54

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長選舉第一次公辦電視政見會今天晚間在北區文元活動中心登場。第二位發表政見的無黨籍市長候選人陳永和表示，他花350萬元參與選舉，是要創造歷史，改變選舉文化，難道選舉文化要繼續這樣下去、只有政黨和財團可選嗎？

陳永和表示，如果里長可當市長，將可擦亮府城招牌，他只花350萬元選舉，不相信不會當選。選舉文化如果不好，政治就不好，環境也就不會好。

他表示，有人問他，龍崎牛埔里拒絕垃圾掩埋場，那垃圾要放哪裡？他認為垃圾要處理，但非亂放，有比較適合的地方不放竟要放在河川上游，龍崎掩埋場根本是選址錯誤。現有舊的掩埋場應該要活化，如果已遭污染，就應利用已污染的地方來當掩埋場，何必到處污染美麗的自然環境。

至於交通問題，他表示，原縣區的公車，應該要公車直達，而非轉車，讓老人家上下兩次車。市區公車有必要用大巴士嗎？這也應該重新檢討。另外，鼓勵沒在營業的房舍、空間，提供停車、收費，市府將給予房屋稅、地價稅減免。

另外，治水部分，他說，淹水地區，家家戶戶將補助防水閘門。每一淹水區都要有足夠的抽水機，區公所及市府也都要有預備的抽水機。並加強河川疏浚及堤防加高，打造海綿城市。他若當選市長，將凍漲房屋稅、地價稅，並追究責任，有濫權者送監察院，沒有者則還人家清白，不要再為這事來吵。同時，也將利用市有地興建社會住宅，讓年輕人買得起房子，有房子可住。

他說，他只花350萬元選市長，他希望大家一起來和他創造歷史，擦亮府城招牌。