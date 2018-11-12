高市府回批館長：請網紅不要以訛傳訛

館長再度對高雄開砲，不過批評高雄市政府背債3000億的說法引來市府點名回批。（擷取自館長飆捍臉書）

2018-11-12 19:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對館長陳之漢昨在網路直播批評高雄市在民進黨政府「盲目建設」下，導致負債近 3000 億元，利息多到嚇人，高雄市政府今天傍晚回批說，請網紅不要以訛傳訛。

「高雄市長愧對高雄鄉親！」館長11日直播再度對高雄開砲，痛批高雄巨額債務問題，指30年來民進黨浪費了人民多少兆稅金，他聲稱，估算高雄市負債3000億，一年需繳納金額（利息）就可能高達60億元，「你每一年都要還債，高雄人，這多可怕，你知道嗎？」

對此，高雄市新聞局長張家興強調，高雄市政府累積債務未達3000億，高雄市政府也不是一直由民進黨執政，陳菊市長任內舉債1000億，還債1200億，還的還比借的多，「請網紅不要以訛傳訛」。

根據高市財政局統計，截至今年10月底，高雄市1年以上債務未償餘額為2410.86億元，短期債務未償餘額為84.49億元，合計為2495.35億元，另有自償性債務未償餘額（含非營業特種基金）302.01億元。

張家興說明，高雄市政府舉債高峰期，是在縣市合併初期那幾年，因為國民黨馬英九總統執政的中央，承諾補助不會少，但卻跳票，造成818億元短缺，若非國民黨在高雄縣市合併時虧欠高雄，陳菊幾乎不用舉債。

張家興也強調，高雄市政府去年達成23年來，民選市長首次零舉債並實質還款10億，顯見財政紀律健全。

高市府表示，高科技產業近年爭相投資高雄，華邦電更是大手筆3350億進駐路竹科學園區蓋晶圓廠，顯見高雄產業轉型成效，高科技業者看得見，不再只是重工業高污染勞動密集。