父子是「賴神」御用理髮師 年輕兒受感染選里長

李秉樺為行政院長賴清德理髮。（記者王俊忠翻攝）

2018-11-12 21:23

〔記者王俊忠／台南報導〕兩代在台南市南區經營理髮廳、長期為行政院長賴清德梳理頭髮、堪稱「賴神」御用理髮師的李全福、李秉樺父子，有感文華里長先前過世、里政群龍無首，李氏父子在里民勸進下，推由兒子李秉樺出馬角逐里長。李秉樺表示，此次文華里長選舉，有5人投入、參選爆炸，自己以年輕世代參選，希望活化里政設施，使文華里展現活力新氣象。

在南區文華里文南一街開設理髮名店「小鬍子」的李氏父子，人稱「福哥」的父親李全福早期在中西區青年路開理髮店，20多年前，當時還是醫師、尚未從政的賴清德，頂上「頭毛」就讓福哥打理，當時賴醫師理1顆頭髮4百元。福哥兒子說，直到如今，賴院長到「小鬍子」理髮仍是1次4百元，沒有多收、也沒少收，價格不變。

年近7旬的福哥，6年前決定退休、把理髮事業棒子交給妻、兒，李秉樺接手後也承接梳剪賴清德頭髮的任務，「可能是閣揆工作較忙，賴院長有幾個月沒回台南剪髮了」！李秉樺表示，之前為賴市長剪髮時，他偶會問些市政問題，市長都很親切回答，賴還曾鼓勵其有碩士學歷的胞姐從政，因胞姐沒有興趣才作罷。

李秉樺說，因為長時間與「賴神」接觸耳濡目染及父親、地方鄉親的勸進，他決定投入年底文華里長選舉，南區發生台南今年首例登革熱，因文華里現任里長在8月初病逝，里政群龍無首，他就自掏腰包3萬8千元委託廠商進行全里噴藥消毒、防治登革熱，自認能以年輕、熱情推動里政工作，不負里民的期許。