黨內同志譏「國民黨版高嘉瑜」 徐巧芯：幼稚無聊！

2018-11-12 18:48

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨台北市議員候選人與台北市長柯文哲關係近日也受檢驗，其中松山信義區候選人徐巧芯因與柯互動「親切」、贊成柯處理大巨蛋方式，也曾聲援民進黨「友柯」議員高嘉瑜，被黨內同志譏為「國民黨版高嘉瑜」。對此，徐巧芯反酸，市政不是為反對而反對，刻意維持「柯黑」立場，很幼稚無聊！這種小話令人厭惡。

徐巧芯也笑說，高嘉瑜是票王耶！「說我是藍版高嘉瑜，太提舉我了吧！我沒她（高）那麼厲害」。

近日國民黨輔選人士、議員觀察徐巧芯與柯文哲關係，發現上週四柯文哲至台北府城隍廟拜票，徐與柯寒暄說「市長我有沒有變瘦？」柯回應「妳卡細隻（台語，妳比較小隻）」，讓不少藍營人士側目；不僅如此，徐上政論節目似乎沒在批判柯，日前發言還挺柯處理大巨蛋案，再讓黨內同志質疑「友柯」、「國民黨版的高嘉瑜」。

對此，徐巧芯回應，促進市政，不是為反對而反對，國民黨高雄市長候選人韓國瑜也說厭惡藍綠鬥爭，放下藍綠惡鬥，才可獲得更多支持，而她這樣也不會減少監督。她也批評，不少台北市議員作秀，把柯文哲當作小丑醜化，殊不知議員們私底下還跟柯要東西，其實年輕人並不樂見；刻意維持「柯黑」立場也很幼稚無聊，而對她放這種小話的人，也令人厭惡。

至於大巨蛋案，她表示，不知道柯文哲的真實態度要拆還是不拆，國民黨認為不要拆，但要顧及公安、交通流量問題，何必扯到她與柯文哲關係？選前十幾天，不敢具名的「同黨同志」有時間到處放話傷害自己人，還不如多幫國民黨台北市長候選人丁守中爭取幾票比較實在。