帥臉鄭朝方超人氣 與林智堅直播同框搶鋒頭

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方和新竹市長林智堅，在直播節目大合體，讓新竹縣市民眾看見「大新竹共好」連線。 （鄭朝方提供）

2018-11-12 19:56

〔記者廖雪茹／新竹報導〕剛結束和總統蔡英文的直播節目開講，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方，昨（11）日晚間繼續和新竹市長林智堅，在直播節目大合體，讓新竹縣市民眾看見「大新竹共好」連線，強調兩人攜手合作無間，未來從中央到地方都能串連，讓新竹縣在台3線的中心點發光發熱。

在直播節目中，鄭朝方還把林智堅日前發布的競選歌曲，換成客家話版本，在現場即興清唱一小段，讓粉絲大飽耳福。但林智堅也說，「自從上次（參選登記）陪你唱倔強之後，結果朋友笑我不自量力，所以我從此不會跟你一起唱歌，不能再吃這個虧了。」逗得現場工作人員哈哈大笑。

鄭朝方也把民眾託付他送給林智堅的禮物帶過來。鄭朝方說，這位朋友上週四在湖口夜市看見他在拜票，就跑去買了六顆橘子，要送給林智堅，趁著「大新竹共好」直播連線，達成任務！林智堅也展現頑皮性格，一下子提醒鄭朝方別講太多，稍微休息一下，因為鄭朝方講話太認真太嚴肅，會讓觀看人數一直跑掉。

兩人在直播節目裡談天說地，也交流施政意見，讓民眾了解「大新竹共好」不止在新竹縣會發生，在新竹市，同樣也能發生。

鄭朝方表示，新竹縣市的交通合作，是非常重要的事情，縣市之間的交通水岸建設也要共同規劃，讓所有在大新竹生活圈中的鄉親都能感受，中央與新竹縣市一條心的緊密連結。林智堅說，「未來朝方當選，一定會把過去四年來執政經驗，全部傳授予鄭朝方」。

鄭朝方團隊表示，上週末一連舉辦四場童趣方城市，吸引當地超過上千名親子來參加，還紛紛向鄭朝方索取拍照、簽名。鄭朝方參選以來吸引年輕人、婦女選票，有人遠從高雄北上，排隊30多分鐘為他「加油！」還有一名就讀台北景美國小的一年級小妹妹，送上親手畫的畫像，全家人也因為力挺鄭朝方，將戶籍遷回新竹老家，要用選票表達支持。

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