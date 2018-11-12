花壇鄉長選舉綠營公布民調 這個數字讓人揪心

民進黨花壇鄉長候選人陳振欽公布民調指出，他與國民黨顧勝敏呈兩強對決態勢。（記者湯世名攝）

2018-11-12 19:20

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣五合一選舉倒數激戰，下屆花壇鄉長選舉4名候選人競爭激烈，民進黨花壇鄉長候選人陳振欽今天舉行記者會公布民調指出，選戰進入最終階段，呈現他與國民黨顧勝敏兩強對決態勢，他獲得23.2%支持，顧勝敏則獲得24.4%支持，他僅落後對方1%幾乎打平；顧勝敏則強調，不論民調如何，他都秉持一步一腳印爭取鄉親支持。

循證民調有限公司研究員林倫廷表示，這份由陳振欽與現任花壇鄉長李成濟委託他們所做的電話抽樣訪問，除了有陳振欽、顧勝敏的民調，另2名候選人無黨籍李岳珉支持度12.2%，賴世祥為5.1%，回答「都不知道」或「拒答」的則分別有33.7%與1.5%。

陳振欽指出，目前他在傳統泛綠的第1選區領先，而顧勝敏則在第2、第3選區具有優勢，獲得年輕族群支持；綠營支持者仍有1成多尚未歸隊，尚須成功整合，顧勝敏的隱憂則是泛藍整合未見成效，後勢有待觀察；總而言之，基本上藍綠將各自歸隊，導致另兩名候選人被邊緣化，由於距離投票日只剩十來天，為防止有心人士藉由假民調干擾選情，因此他們委請專業民調公司進行民調，最終會不會引發棄保效應，值得觀察。

顧勝敏則強調，投入選戰以來始終秉持一步一腳印，以政見爭取選民支持，不會因為民調領先多寡而影響拜票，他也呼籲候選人進行君子之爭，切勿以口水、抹黑等方式來打選戰。

至於另2名候選人無黨籍李岳珉、賴世祥對這份民調看法，李岳珉指出這種自己花錢作出來的民調，是否經得起檢驗、吹哨壯膽、愚弄選民或蓄意誤導選情，請勿低估選民的判斷力，他會持續爭取選民認同；賴世祥則反擊指出，他自己的民調目前才是最高的，這份民調根本就是「假民調」，完全不可信。