「鬼」是誰？魏明谷與黃文玲砲口都對準王惠美

魏明谷競選總部開記者會抨擊國民黨王惠美陣營抓鬼還沒抓成，自己候選人之父反涉賄選被押。（記者張聰秋攝）

2018-11-12 20:12

〔記者張聰秋／彰化報導〕選戰白熱化，彰化縣查賄案件全台最多，查察賄選成候選人攻防焦點，民進黨彰化縣長候選人魏明谷和無黨籍彰化縣長候選人黃文玲陣營今天矛頭都對準國民黨彰化縣長候選人王惠美，批評國民黨提名的議員候選人涉及買票賄選，另一方面還以黨慶名義招募抓鬼大隊，打人喊救人，極大諷刺；王惠美陣營火速撇清與涉賄人關係，指稱名義上雖是聯合競選總部，各總部卻是獨立運作，賄選案件與王惠美無關。

身兼民進黨彰化縣黨部主委的魏明谷競選總部總幹事邱建富表示，上週六彰化檢警調查獲第4起現金買票案，1名施姓議員之父捲入被收押禁見，這名施姓候選人傳聞是國民黨提名候選人，1個多月前，該名候選人才與王惠美共同成立聯合服務處，並由王惠美親自披掛彩帶、強力推薦，如今施父被查獲賄選，王惠美應該出面向鄉親說清楚。

邱建富說，國民黨彰化縣黨部以慶祝124周年黨慶為由，要招募抓鬼大隊暨監票志工，要全民一起監督選舉，可是如今投票都還沒進行，國民黨自己提名的候選人，卻涉及買票賄選，這不就是打人喊救人？

無黨籍縣長候選人黃文玲也召開記者會，喊出「掃除暗黑勢力、找回白色彰化」、「4黑換1白、彰化有未來」，她左批王惠美右打魏明谷並說，彰化選舉歪風亂象一籮筐，有黑箱風電、黑心食品、黑民調、黑暗選風，4黑大集合彰化人蒙羞。

黃文玲說，檢調在王惠美與施姓議員候選人聯合競選總部查獲賄選事證，施父因此被收押禁見，這是彰化人的恥辱！王惠美身為聯合競選總部負責人難辭其咎。但緊接著她也指責魏明谷，身為一縣之長，第一時間未立即譴責賄選，態度不夠堅定，猶豫怕事，藍綠「烏魯木齊」假民調比賄選更可惡，更是最不道德的騙票手法。

對於魏明谷和黃文玲陣營指控，國民黨彰化縣黨部主委張曼莉說，國民黨經費很有限，26鄉鎮市以母雞帶小雞競選方式拉抬選情，才會有聯合競選總部，其實各總部獨立運作，王惠美清白選舉；她並反諷，是不是民進黨選情出問題，選戰沒招了，才用抹黑爛招。

王惠美競選總部也回應指出，尊重偵查中的選舉司法案件，選舉奧歩已開始了，王惠美從政20多年堅持清白參選、清廉從政，請大家一起來端正選風。