陳其邁與創業青年有約 中央帶來3利多

陳其邁與創業青年有約，前排左二為經濟部次長龔明鑫。（記者葛祐豪攝）

2018-11-12 21:20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁，今天與創業青年有約，闡述他的青年政策，強調將規劃20個新創基地，做為青年創業空間；經濟部次長龔明鑫也帶來國家級投資公司台杉，將在高雄設立南部據點等3項利多。

經濟部次長龔明鑫今天特別請假南下，與陳其邁、財經學者陳錦稷及數十名青年創業家座談，一起了解陳其邁對高雄未來青年創業環境的規劃與政策。

陳其邁首先從高雄近年招商成果豐碩，談到未來的橋頭科學園區，將發展成人工智慧產業園區，吸引當前最熱門的物聯網、人工智慧產業，接著又提到亞洲新灣區的數位內容產業、郵輪觀光、藝文新經濟、會展產業、流行文化等產業。

陳其邁表示，他提出智慧城市的願景，來帶動不同產業的發展，比如說感測器、物聯網、硬體供應商，形成一個產業鏈，搭配橋頭科學園區，亞洲新灣區的實驗場域，將可創造更多的青年就業機會。

陳其邁說，他在初選時就已提出「產業發展基金」、「高雄銀行轉型為青創銀行」、「吸引國家級台杉公司投資高雄」等政見，希望藉由提高青年創業貸款額度、降低貸款利率等，來減少年輕人創業風險。

陳其邁強調，未來他將從空間、技術、資金三方面著手，並設置共同工作空間、育成中心（孵化器）、企業合作成立加速器公司，讓創業服務更多元便利，另會盤點閒置公有地，規劃20個新創基地，提供租金減免優惠，幫助高雄的新創企業無後顧之憂。

對談中，龔明鑫回應說，未來國家級投資公司台杉，將會在高雄設立南部據點，串連台灣北部、南部、矽谷和新南向國家，創造跨境跨國的生態系。

龔明鑫表示，高雄很適合發展無人載具，未來經濟部的示範團隊會落腳高雄，用無人自駕小巴和自駕船，將愛河、海洋文化及流行音樂中心、駁二特區、旗津等地方串連起來，讓觀光亮點更整合豐富。

龔明鑫說，在高雄智慧城鄉提案中，去年至今高雄共有26案，共補助2.4億，如果未來20個新創場域，每個場域提2個案，就會有40個案，中央會全力支持來配合補助。

龔明鑫補充說，立法院通過產創條例和公司法修正，讓公司運作更有彈性，鼓勵青年投資新創，無人載具創新科技的實驗條例通過後，將有更多的無人駕駛、自駕船應用，中央也會整合國營事業的資源，共同成立給年輕人的新創加速器。