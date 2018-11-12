新竹市長選舉首場公辦政見會14日登場、20日第二場次

新竹市選委會表示，市長選舉首場公辦政見會，14日下午登場，20日是第二場次。今年選舉公投綁大選，口訣為「領投、再領再投」，先領地方選舉選票，投完後再領公投票再投，採「ㄇ」字型方式兩段領投票。（記者洪美秀攝）

2018-11-12 18:45

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市選委會表示，第10屆市長選舉候選人公辦電視政見發表會14日及20日辦理兩場次，市民可透過振道有線電視第3頻道看直播，另依據戶政資料，新竹市第10屆市長選舉人數初步統計為33萬8323人、市議員選舉部分區域市議員選舉人數為33萬5832人、平地原住民有1302人，里長選舉人數為33萬5422人，全國性公民投票案有第7案到第16案，可投票人數為35萬1775人。

市選委會提醒選民14日及20日下午1點半到5點，在有線電視第3頻道可觀看市長候選人公辦電視政見發表會直播或觀看重播時段，也可分別在15日及21日透過Youtube影音平台觀看政見發表會影片；市議員候選人公辦政見發表會有五場次，各區舉辦時間可洽選委會網站，投票日為11月24日上午8點到下午4點。

選委會表示，今年因有公投綁大選，提醒選民投票口訣為「領投、再領再投」，也就是先領地方選舉的3張選票、圈選後投票，接著再領10個公投案後再圈選同意或不同意，投票當天都有選務人員協助引導，也會佈置「ㄇ」字型的投票模式，提醒民眾把握神聖的一票，踴躍投票。