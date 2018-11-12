挺韓、挺陳下場大不同 網友酸：韓粉雙重標準好棒棒

台語金曲歌后詹雅雯11日出席民進黨高雄市長候選人陳其邁的旗山造勢大會，沒想到詹雅雯的臉書因此遭到大批網軍攻擊，其中有許多簡體字，明顯是中國五毛黨入侵。（資料照）

2018-11-12 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長選情備受關注，藍綠兩黨候選人韓國瑜、陳其邁日前紛紛舉辦造勢活動為選情加溫，雙方也不約而同請來音樂人站台，韓國瑜10日在茄萣的晚會請來音樂人劉家昌、鄭進一站台；陳其邁11日的旗山的造勢大會則邀請台語歌后詹雅雯獻唱金曲，沒想到詹雅雯的臉書因此遭到大批網軍攻擊。對此，臉書「打馬悍將粉絲團」就酸說，「韓粉雙重標準好棒棒」。

韓國瑜10日在茄萣與同黨議員候選人合體造勢，日前公開挺韓的資深音樂人劉家昌與鄭進一也一同出席，2人除了幫韓國瑜寫競選歌曲，更在當天晚會與韓國瑜大合唱競選新歌，鄭進一甚至脫稿演出，高喊要韓國瑜選總統。

陳其邁則在11日於旗山體育場舉辦旗美大團結造勢晚會，有別於韓國瑜在美濃高唱「夜襲」軍歌，而是安排旗山囡仔、「百萬王子」許富凱和公益慈善歌后詹雅雯獻唱金曲，以溫馨、歡樂氣氛營造團結，訴求鄉親支持。沒想到詹雅雯的臉書因此遭到大批網軍攻擊，有PTT網友發現，到詹雅雯臉書留言謾罵的網軍，很多都是用簡體字留言，一看就是中國五毛黨入侵。

對此，臉書「打馬悍將粉絲團」表示，劉家昌與鄭進一寫歌挺韓國瑜，許多韓粉就到處說「韓國瑜果然很棒，這麼多大咖都挺他」，但詹雅雯在陳其邁的造勢場合獻唱，卻被韓粉灌爆臉書謾罵，狠酸「韓粉雙重標準好棒棒~~」。

其他網友也紛紛留言，「只准人深藍，不准人挺綠 唉～」、「大家小心！目前有大量中國網軍在擾亂台灣的選舉，要多多注意！」、「手法不覺得很熟悉嗎？」、「跟對岸的手法如出一轍，非我族類，人人得而誅之」、「韓粉霸凌造謠威力不容小覷」。