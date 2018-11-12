選舉近了創天價？PTT帳號登入5500次要賣10萬元

在PTT登入5500多次的帳號，竟要賣到令人咋舌的10萬500元！（圖擷自拍賣網站）

2018-11-12 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕PTT八卦板向來都有許多鄉民討論新聞議題，各種噓文爆文更能引起大眾注意，而由於鄰近2018九合一選舉，為了避免浮濫發文的亂象，因此八卦板9月時將發文門檻提高到登入700次，導致買賣帳號的價格也跟著水漲船高，目前更出現登入5500多次的帳號要賣到令人咋舌的10萬500元！

比起一般社群網站，要申請PTT帳號是較為繁瑣且困難的，必須經過站方審核個人資料，包括就讀學校或工作單位等等，往往需要耗費幾天才能通過，而且PTT日前為了遏止胡亂註冊新帳號的行為，還暫停了帳號申請。

另外，一些大型討論板更以登入次數設置了發文門檻，就算一天內多次登入也只能算成1次登入，因此要洗登入次數耗時過長，有心人士自然就朝買帳號的方向下手。

實際到拍賣網站查看，登入次數不到700的，價格都不太好看，但700以上的因為能在PTT八卦板發文，至少都要4000元起跳，並且隨著登入次數的增加而越來越貴，例如900次以上的就超過了5000元、1000次以上的則是6000多元。

而先前曾傳出登入超過5000次的帳號，可以賣到3萬5000元之譜，如今卻出現更驚人的價格，只見一個5500多次登入的帳號，售價竟喊到了10萬500元。

如此看來，就算PTT八卦板不斷調高發文門檻，只要有心人士願意出錢購買帳號，還是能在八卦板持續帶風向。