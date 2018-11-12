選情告急買臉書廣告？ 柯P：都是「小朋友」處理

台北市長柯文哲今天出席活動後受訪。（記者沈佩瑤攝）

2018-11-12 18:17

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長選戰白熱化，近期有些民調指稱國民黨候選人丁守中和現任市長柯文哲逐漸拉近，不僅丁守中趁勝追擊，花兩千萬打電視廣告外，柯文哲競選團隊昨也購買臉書廣告，增加共融式遊具政績曝光度。柯文哲競選辦公室表示，主要是為了幫柯市長的政績增加曝光度，總計花費1萬元一次有3天時間。

對此，柯文哲今受訪時表示，不清楚，都是競選辦公室的小朋友在處理。

除了共融式遊具外，之前柯文哲一支3分鐘的4年政績廣告影片「柯文哲與台北市民一起走過的4年足跡」，同樣也在臉書下廣告。

柯競辦表示，接下來也會針對重大政績作臉書廣告宣傳，希望藉此增加柯文哲政績的曝光量。

此外，柯文哲今受訪時也強調，他們在2014年選舉喊「推倒藍綠高牆」，但其實2018才是真正測試台灣能不能真的脫離藍綠對抗，這也是一個很有趣的地方。

柯文哲說，2014年國民黨大敗，2016年大家就知道準備換政府了，過去這段時間，國民黨什麼事都沒有做，為什麼局勢會逆轉，台灣就是兩極對抗、藍綠對抗，人民在選舉的時候投給另外一個黨是因為討厭這個黨，所以才投另一個黨，但投完以後就後悔了，因為除了藍綠統獨意識形態不一樣，其他都一樣，綁樁、搶國營事業都一樣，所以台灣要有決心，擺脫藍綠泥淖。

柯文哲廣告影片「柯文哲與台北市民一起走過的4年足跡」