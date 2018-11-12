壽豐鄉長候選人涉「搓圓仔」 花檢起訴

壽豐鄉長候選人曾淑懿強調，檢方僅憑其他參選人惡意攻擊、栽贓就任意起訴，讓她感到十分遺憾，希望司法「勿枉勿縱」精神，徹查真相，盡快還她清白。（資料照，記者王峻祺攝）

2018-11-12 17:50

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣國民黨壽豐鄉長候選人曾淑懿8月間涉嫌以5萬元「搓圓仔」，意圖勸退其他有意參選者，花蓮地檢署接獲檢舉，依違反公職人員選舉罷免法起訴，是這次大選中花檢首件起訴的賄選案！曾淑懿也發表聲明，強調「絕對不需要賄選，也不可能賄選」，企盼司法還她清白！

檢方表示，曾淑懿得知謝姓鄉民前往領取鄉長及鄉民代表參選登記申請書後，疑似透過許姓樁腳到謝姓鄉民家中拜訪，涉嫌交付現金5萬元，約其放棄競選鄉長，改為競選鄉民代表，謝未應允，隨即將賄款返還。

檢方指出，檢方接獲舉報後，由檢察官陳宗賢著手調查，持搜索票搜索許姓樁腳及曾姓候選人住處及辦公處所，並約談謝姓鄉民等3人到案，訊後曾淑懿坦承犯行，但許姓樁腳則矢口否認犯行。

檢方強調，檢察官認為犯罪嫌疑重大，2人以3萬元交保候傳，偵查終結後，曾姓候選人及許姓樁腳均依違反選罷法第97條第1項之交付賄賂而約其放棄競選罪嫌起訴。

下屆壽豐鄉長選舉共有3人角逐，包括4連霸壽豐鄉農會總幹事曾淑懿、前農會總幹事沈錦標之子沈昌輝以及上次曾參選鄉民代表的謝如哲。

選舉倒數12天，花檢今召開記者會公布查察賄選績效，檢察長黃和村、花蓮縣警察局長李西河、調查局花蓮縣調查站主任鮑宏志、調查局東部地區機動工作站主任施東亮共同出席，說明檢、警、調查賄成果。

黃和村表示，截至目前偵辦中的「選他案」163件、證據明確的「選偵案」29件，已傳喚被告及證人89人、拘提7人及搜索40人，共查扣現金賄選總額10萬1000元，受賄民眾自動繳回5萬7000元；羈押被告5人，其中在押4人，近期還將針對層級愈高候選人啟動偵辦。

曾淑懿：僅憑惡意栽贓起訴 十分遺憾

曾淑懿今天也發表聲明，強調「在地深耕多年，深受鄉親擁護愛戴」，沒必要以賄選方式競選，「絕對不需要賄選，也不可能賄選」，日前遭檢調調查，始終以坦蕩的立場配合說明，並無任何保留，但是對檢方在毫無證據下，僅憑其他參選人惡意攻擊、栽贓，任意起訴，十分遺憾，希望司法能本著「勿枉勿縱」精神，徹查真相，盡快還她清白。