陳其邁造勢「大家沒離開」 媒體竟扭曲報導邱議瑩發言（影音）

民進黨高雄市長候選人陳其邁11日在旗山體育場舉辦旗美大團結造勢晚會，現場湧入逾3萬名熱情支持者。（陳其邁競選辦公室提供）

2018-11-12 17:25

首次上稿：16:31

更新時間：17:25

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁11日晚間於旗山舉辦「旗美大團結」造勢活動，至少逾3萬名熱情支持者湧入旗山體育場，活動尾聲大家高歌《伊是咱的寶貝》後，主持人邱議瑩更感性地說，感謝「大家沒有離開」（台語），沒想到竟有媒體扭曲報導成「主持人拜託大家不要離開」；立委王定宇痛批：「這是新聞媒體？或是戲劇編導？」

「『旗美大團結，作伙挺其邁』圓滿成功！」立委邱議瑩昨天在臉書表示：「感謝今天到場超過3萬人的鼓勵與支持，就連晚會結束了，人潮依然遲遲不肯散去...心中充滿著感謝與感動，我們一定不會辜負各位鄉親的期待，努力打拚守護高雄，給高雄一個最好的未來！」

王定宇今在臉書表示，明明旗山現場是群眾捨不得離開，主持人數度感謝「大家沒有離開」，可是「親中集團」媒體卻硬是扭曲做出「主持人拜託大家不要離開」的新聞，完全相反的操作，「這是新聞媒體？或是戲劇編導？」

立委管碧玲也不滿表示，「邱議瑩感動的說大家沒有離開，陪其邁一起拚，大家跟我們站在一起，大家跟其邁一起拚」，沒想到卻有媒體把邱議瑩的話扭曲成，「她哭求大家不要離開」，管碧玲對此直言，「媒體公信力大大受到傷害，這是民主執政很大的危機！」她更直接點名《中國時報》應該要更正報導，以展現風範！

網友也不滿表示，「用選票告訴中國媒體 台灣人沒有離開」、「可惡 又是某親中媒體再亂寫假新聞」、「我在現場，民眾熱情不肯離去，不要再早假新聞 」、「中夭聽不懂台語啦！」、「他們統媒的聽不懂台語啦，而且他們沒製造假新聞就沒收視率就讓他們自我安慰吧」。

綜合媒體報導，對此，邱議瑩今（12日）受訪回應指出，昨晚活動原定要在6點結束，但因為現場支持者仍相當熱情不願散場，讓她感動的表示感謝大家「某」（沒有）離開，沒想到卻被某些媒體刻意扭曲誤解，強調媒體不可以這樣扭曲事實！

相關影片：