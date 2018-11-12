國民黨批違法公告政院意見書 中選會：一切公開透明

2018-11-12 16:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨今日在立法院黨團召開記者會，指控中選會違法亂紀，將已公告的反核食公投，放入行政院意見書後再度重新公告，超過規定的公告日期；對此，中選會駁斥國民黨指控，強調曾有發布修正公告前例，且公投公報迄11月2日尚未付印，所以援例公告修正意見書。

中選會表示，無論人民公投提案的理由書，或政府機關針對公投案提出的意見書，皆應公告周知，且刊印在公投公報上。

中選會指出，刊登理由書、意見書，與公投電視意見發表會的功能相同，都是要促進公投案透過理性辯證，使民眾在充分獲得資訊下，對公共事務表達意見並進行投票，以真正落實主權在民。

中選會提及在公投提案審查階段，若提案領銜人主動表示，要修改提案主文或理由，中選會樂觀其成，並積極協助。

基於相同道理，若政府機關針對公投案提意見書後，經傾聽社會意見，要修改意見書，中選會也將依請求，發布公告讓修正意見書廣為民眾周知，以落實公投審議民主。

中選會強調，依「公投法」第17條規定，中選會已於今年10月24日發布，公告全國性公民投票案第7至16案投票日期、編號、主文、理由書，以及政府機關針對公投案所提意見書。

中選會說明，今年10月29日行政院檢送公投第9至15案的政府機關修正意見書，因過去全國性公投案第6案，中選會曾有發布修正公告前例，且本次公投公報迄11月2日尚未付印，所以中選會於11月2日援例，公告修正意見書，程序一切公開透明，民眾可參酌提案領銜人理由書，或政府機關的意見書，做為投票參考。

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