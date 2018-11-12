賭「蜂蜜檸檬」！姚文智：南高得票會比民調多15百分點

姚文智今天說，民進黨縣市長民調遭嚴重低估，尤其是台南市、高雄市，認為選舉結果至少比近期民調增加15%至20%，並向媒體說「要不要跟我打賭蜂蜜檸檬？」（記者周彥妤攝）

2018-11-12 16:42

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智今天說，民進黨縣市長民調遭嚴重低估，尤其是台南市、高雄市，認為選舉結果至少比近期民調增加15至20個百分點，並向媒體說：「要不要跟我打賭蜂蜜檸檬？」

至於北市選情，姚自估至少15%，三足鼎立局勢清楚，有信心後來居上取得勝利，他也呼籲選民18日參與「手護國家首都」活動，「用腳來民調」，24日站出來投票，「選票會證明一切」。

姚文智今天下午臨時召開記者會，他說，民調封關前夕，近期各式民調百花齊放，到了令人匪夷所思的地步，從中發現民進黨各縣市候選人嚴重遭低估，今年狀況與2014年很像。

姚文智隨即拿出2014年特定媒體選前民調，直至當年新北市、彰化縣、嘉義市、雲林縣、桃園市、新竹縣6個縣市，選舉結果差距非常大，今年也是各種民調層出不窮，就像「旺旺中時」日前民調，「想要邊緣化我，塑造柯丁對決，要倒著看」，姚也當場示意把報紙倒著看。

姚文智直指，民調變成「選舉文宣」，並提及游錫堃2014年參選新北市長，選前民調落後27%，但最後才差2萬多票。他說，如果大家提早放棄，就會飲恨，當時讓朱立倫連任，造成新北市市政乏善可陳，最後受害的就是市民。

姚文智說，呼籲大家11月18日參與他的「手護國家首都」活動，「用腳來民調」，這是破解民調最好的方法，24日站出來投票，局面就會翻轉。