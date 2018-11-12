蔣萬安助選方進興 竹南師奶瘋狂搶拍

蔣萬安（中）展現藍營中生代新星的高人氣，受到師奶們歡迎。（記者鄭名翔攝）

2018-11-12 16:32

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕國民黨立法委員蔣萬安今早南下苗栗，陪著同黨的竹南鎮長候選人方進興掃街拜票。有藍營新一代「師奶殺手」之稱的蔣萬安一在竹南街頭露面，立刻吸引許多婆婆媽媽的目光，搶著索取合照，蔣也來者不拒，展現親和力，他表示，因為立院前輩陳超明的推薦及邀請，所以今日南下為方助選，盼能爭取更多選民認同。

竹南鎮長寶座選情激烈，尤其國民黨再陷分裂，現任竹南鎮民代表會主席方進興、縣議員謝端容皆出馬角逐，面對回鍋參選的無黨籍前鎮長康世儒、民進黨陳聖元、無黨籍連森裕，五強相爭眾人無不卯足全勁，把握最後階段衝刺拜票。

蔣萬安表示，因經常受立委陳超明照顧，此次也應陳之邀，為方掃街拜票。他強調，竹南為苗栗第二大城，發展前景至關關鍵，非常認同方提出的政見，且認為方為人誠懇、勤走基層，為鎮長最佳人選。

方進興說，蔣萬安為黨內中生代亮眼新星，不僅形象佳、問政表現犀利，此次特來助選，將能拉抬聲勢，吸引更多婦女票源。

而無黨籍的退休美術老師、竹南鎮長候選人連森裕也出奇招搶親子票，將近2公尺高的巨型無敵鐵金剛搬至龍鳳漁港旁，不僅孩童們看了興奮，也喚起家長們的兒時回憶，紛紛搶著合照打卡，有別於傳統放鞭炮、車隊的掃街模式，以裝置藝術達成另類宣傳效果。