韓國瑜要帶農民搶訂單 林聰賢：潮水退了就知誰沒穿褲子

2018-11-12 15:49

〔記者吳欣恬／台北報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前表示他如果當選，要帶高雄的農民到外面搶訂單。對此，農委會主委林聰賢今天面對立委質詢時回應，如果韓這麼厲害，願意把農委會主委的位子讓他做。對於立委指韓國瑜是因為站在農民的立場才如此受歡迎，林聰賢更強力回擊，「潮水退了就知道誰沒有穿褲子」。

林聰賢今赴立法院經濟委員會報告明年度農委會預算，而近期高麗菜價格崩跌引發立委關注。

林聰賢說，增產的時候，大家可以看怎麼來具體幫忙促銷。畢竟我國農業生產都不是計畫導向，都是先種了再說，後面政府就要幫忙承擔，因此結構上，不論是全國農會和地方縣級農會都有不同的腳色來幫忙，像是共同運銷等，畢竟收了手續費、代辦費，因此這時候大家就不要互推，應該一起來幫忙。

立委孔文吉質疑，有農漁民反映，農政單位推銷不夠，才導致價格崩盤，韓國瑜還說他如果當選的話要帶高雄農民去外面搶訂單，表示農政單位在產量推銷這方面做得不夠。孔問林聰賢，韓帶農民到外面搶訂單，可能會是什麼樣的做法？

林聰賢回應，如果韓國瑜這麼厲害，「我願意把這位子讓給他，請他來當農委會主委」，林聰賢更直指，如果韓國瑜講的都能實際做得到，擔任北農總經理時就會有所表現了。但對於韓國瑜擔任北農總經理做得好不好，林聰賢說他不能評判，不過數據會說話。

孔文吉進一步表示，韓國瑜能這麼受歡迎，因為他站在農民的立場。

林聰賢回擊，「不一定是這樣子，潮水退了就知道誰沒有穿褲子，我覺得潮水就快退了，我們就拭目以待。」