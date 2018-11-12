重新公告「反核食」加入政院意見書 藍營要提假處分

2018-11-12 15:33

〔記者林良昇／台北報導〕中選會11月2日重新公告「反核食」公投事項，將行政院意見書放入公告事項，引發國民黨不滿，「反核食」公投領銜人、國民黨副主席郝龍斌今與立法院國民黨團召開記者會，批中選會超過公告日期，國民黨團將向法院提出假處分。

國民黨立委賴士葆表示，當初公投連署成案，中選會極盡刁難，中選會又開始搞小動作，把原本依法應於10月28日前公告的事項內容，突然在投票日前2週「重新公告」，並且將行政院的意見書，偷偷摸摸地放入公告中，其他如愛家盟公投案也是違反時程，偷偷放入行政院反對意見。

郝龍斌表示，根據「公投法」第17條第1項規定，中選會應於公投投票日28天前，針對公投提出意見書，中選會已於10月24日公告，居然在11月2日重新公告，顯然已經超過規定的公告日期，呼籲中選會自行收回11月2日所公告的「重新公告」，並且重印10月24日所公告內容。

郝龍斌也表示，將在近期內向法院提出假處分，以司法救濟程序導正中選會違法行為，以免影響國人支持「反日本核食進口」的公投投票意願。

立院國民黨團書記長曾銘宗批評，中選會主委陳英鈐早在公投連署認定是否有抄襲的爭議上就介入運作、違法亂紀，緊接著又在公告事項上，不依「公投法」第17條規定，在28天內公告公投事項，竟然在11月2日又重新公告，違反行政中立，國民黨團要求陳英鈐下台負責，另外對於違法公告的部分，近日將會向法院提出假處分，要求中選會重新印製公告。