競選截止民調仍瘋傳 政院：與3大社群平台溝通

2018-11-12 15:24

〔記者謝君臨／台北報導〕九合一選舉進入白熱化階段，民進黨立委劉世芳今於立法院內政委員會質詢時提問，雖然法律規定投票日前晚10點停止競選活動、民調10天內禁止發布，但網路上仍有大量相關訊息流傳，建請行政院納管；政院秘書長卓榮泰表示，會與臉書、Line、PTT等3大網路社群平台業者溝通，盼他們能配合選舉公正性。

立法院內政委員會今排審行政院預算，但因距離選舉僅剩下12天，立委大多關心選舉攻防及假消息等議題；劉世芳質詢時指出，競選活動依法要在投票日前晚10點結束，但現在碰到困難，因為訊息傳遞不會在10點之後結束；即便有，選委會只能行政處罰，內政部、中選會幾乎束手無策。

劉世芳並秀出數張經變造圖片，其中包括民進黨高雄市長候選人陳其邁的大頭照被冠上「支持韓國瑜」的字眼，選舉號次也被改成1號（應為2號），甚至還有假的陳其邁官方臉書粉絲頁，而這些資訊內容，都不會在「選罷法」停止競選活動後停止傳播，詢問行政院應如何因應。

卓榮泰回說，「選罷法」中唯一能遵守的，是投票日10天內不發布民調，但劉世芳追問，即便如此，但網路上仍可能會傳遞10天前的民調結果，她知道行政院跟NCC都無法可管，「這次（選舉）會成功，下次一定變本加厲」。劉說，現行法規是對發布者禁止、處罰，但她認為惡意傳播者也該納入「選罷法」規範。

劉世芳指出，這次有公職選舉跟公投，兩者宣傳時間不一容易造成民眾混淆，政院要明確告訴社會，並建議跟網路平台溝通，將相關期限資訊置頂處理，避免轉傳訊息、散播謠言。

卓榮泰則說，政院持續都跟3大網路社群平台業者溝通，但沒有強制性，只能表示「這若不做一點防範的話，可能影響很大」。