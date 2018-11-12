高麗菜價崩返鄉青農苦哈哈 候選人集資團購助菜農

2018-11-12 15:05

〔記者廖淑玲／雲林報導〕青農鄭永祥返鄉務農，沒想到第一年種什麼賠什麼，一整片高麗菜乏人問津，斗南鎮長候選人沈暉勛從網路獲悉，今天號召雲林縣議員蔡東富等多名候選人募資團購免費送，邀選民多吃高麗菜助菜農。

冬季大宗蔬菜進入盛產採收，高麗菜價格低迷不振，雲林產地均價每公斤跌破10元，家住斗南、原本在銀行上班的鄭永祥，信心十足返鄉務農，今年才第一年，未料從年初種什麼賠什麼，下半年種高麗菜如今一整片高麗菜找不到菜販收購，只得上網求售。

鄭永祥表示，今年初剛回來種田時，還信心十足，未料種了多項蔬果全都賠錢，如今近2分地的高麗菜進入採收期，要送西螺果菜市場拍賣，1箱20公斤重只能賣到100元，還得自付紙箱和運費，菜販還以可能賣不出婉拒收購，他只好透過網路，以3個50元賤賣。

沈暉勛獲悉和蔡東富、斗南鎮民代表候選人沈俊宗、塗永福、蔡梅香、沈為祺、斗南舊社里長曾江泉等人集資7萬5000元，團購4500個高麗菜，將在每個服務處發送，沈暉勛強調，高麗菜每個價格約17元，免費送給民眾，一人限定一個不涉及賄選。

蔡東富表示，今天下午起，高麗菜將在共同集資的各候選人服務處免費送，送完為止，歡迎大家用實際行動挺菜農。

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