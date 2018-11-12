桃市長明辦政見發表會 3回合結束、無交叉詰問

2018-11-12 14:54

［記者陳昀／桃園報導］桃園市長選舉公辦電視政見發表會，明天上午9點登場，5名候選人將全員到齊，是桃園市首場辯論會。

桃園市選舉委員會總幹事湯蕙禎指出，政見發表會分3個回合，第一回合政見發表，每位候選人分配到6分鐘；第二回合由政治大學教授兼社會科學院院長紀俊臣及開南大學公共事務管理學系主任陳啟清分別向每位候選人提問，各6分鐘；第三回合的總結論，同樣每位候選人分配6分鐘。

桃園市選委會表示，這場公辦電視政見發表會將於華視MOD頻道、臉書粉絲專頁平台與國興衛視同步播出。