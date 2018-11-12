美加州華裔市議員來訪 提醒中國企圖以假新聞影響選舉

2018-11-12 14:39

〔記者蔡文居／台南報導〕在美國期中選舉後，民進黨美西黨部主委許維鈞、評召鄭錫堃、執委李柏翰偕同美國加州約伯琳達市共和黨市議員黃瑞雅上週五晚間拜訪台南市黨部，提醒台灣將成為全球被假新聞傷害最嚴重的國家，認為台灣與美國一樣，言論自由正受到中國以假新聞操縱輿論的侵蝕。

華裔的黃瑞雅首先以美國期中選舉的經驗指出，中共官媒在愛荷華州大量刊登批評川普總統發起貿易戰，讓美國大豆農民造成了嚴重損失的內容。因為愛荷華州向來是共和黨的票倉，種植的大豆產量是美國第二高的州。因此，被視為是中共官媒鎖定川普選民，試圖以假新聞操縱輿論影響美國中期選舉中投票的例子，還好投票的結果，顯示美國人還是樂於擁抱川普。

黃瑞雅表示，而台灣與中國使用相同語言，加上台灣擁有很高的言論自由，隨著科技的進步及新媒體的興起，將讓台灣成為全球被假新聞傷害最嚴重的國家，尤其是即將舉行投票的九合一選舉。

民進黨台南市黨部今天表示，美西黨部主委許維鈞及黃瑞雅等一行人是於上週五來訪，並做以上表示。

民進黨南市黨部主委黃先柱表示，民進黨政府深知台灣身處中國操縱輿論的第一戰線，像民進黨籍立委邱議瑩日前批評韓國瑜「陪睡說」不尊重女性，竟遭網友留言灌爆她的臉書粉絲頁，目前留言數已超過126萬。「126萬是多大的數字你知道嗎？」就是你24小時不斷滑手機看留言，你一年都還滑不完的留言量，這明顯是留言工廠製造出來的假現象。

他說，再以民進黨台南市長候選人黃偉哲為例，大創案已被證實是假案，國民黨及有心人士勾串詐欺案通緝犯葉啟中，用假爆料抹黑黃偉哲。同時，葉啟中提供的金錢往來紀錄，已被曾碧珠委任律師證明這是葉個人的欠款跳票紀錄，而不是對黃偉哲的行賄。對此事實，國民黨及有心人士還是不理會，一再用烏龍爆料對黃偉哲進行人格摧毀，製造一堆假新聞。