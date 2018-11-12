蜂蜜檸檬轟動全台 吳蕚洋：花200萬CP值超高的啦！

蜂蜜檸檬近日在全台爆紅，吳蕚洋滿意地表示：「保證金200萬元CP值超高的啦！」（資料圖）

2018-11-12 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕在台北市長辯論會與政見發表會中，無黨籍候選人吳蕚洋因力推蜂蜜檸檬，加上高歌《愛江山更愛美人》而爆紅，也讓近日全台飲料店與超商的蜂蜜檸檬銷量翻紅。對此，吳蕚洋滿意地表示：「保證金200萬元CP值超高的啦！」

據《蘋果》報導，吳蕚洋其實是保險公司的上班族，許多人問他為何要來參選，或懷疑他是不是選真的？對此，吳蕚洋強調絕對是認真的，而且自這200萬參選保證金「CP值很高」，因為現在全台都知道了蜂蜜檸檬，他的發言產生一定的影響力，搞不好還能讓健保少支出200億，讓全民都能受益。

吳蕚洋認為，如果每個人都可以這樣起心動念思考，社會就會多一些善念、慈悲的念頭，應該就會變更好一點，不會動不動超車、碰一下就要打架，社會應該往善的方向修正。吳蕚洋說，不論選上與否，這個效應已經出去了，他的任務或許完成一大半，但「最好還是要選上，要找一個這麼有智慧的市長不容易啦！」

除此之外，其實吳蕚洋的競選總幹事就是他的兒子吳承澔，吳蕚洋說這是因為每個朋友對他都避之唯恐不及，「不請他還能請誰」；對於老爸參選，吳承澔也力挺到底，表示兩人都是上班族，但反正2百萬是爸爸出的，也不能說什麼，就試試看。

雖然蜂蜜檸檬瞬間在全台熱銷，但也有網友質疑吳蕚洋是否過度誇大功效，對此吳承澔也親自掛保證：「我自己這10年都沒有看醫生」、「您下次生病時，請您務必試看看，自己動手做就可以了，也是最新鮮」；不過，也有人建議吳承澔應該去開飲料店幫老爸回本，吳承澔卻斬釘截鐵回答：「不要，好累」。