超幽默中市政宣傳影片 網友：太爆笑

台中市長林佳龍在臉書分享5篇詼諧幽默的市政宣傳短片。（翻攝自林佳龍臉書）

2018-11-12 14:11

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府新聞局以詼諧方式製作5篇市政宣傳短片，台中市長林佳龍昨（11）晚在個人臉書分享，並稱這是他看過最幽默的市政宣傳影片。截至今日已有5萬多人觀看，其中，因為路平工程，讓快遞員可以將4層大蛋糕安全送到客戶手中，讓網友直說，太爆笑了。

名為「台中物語」的市政宣傳影片共有5篇，每篇長度僅約20秒，以幽默手法傳達台中國際機場出國省2小時、路平超標讓用路更安全、綠川整治成新興浪漫景點、579幹線公車上路讓孩子能多睡10分鐘、托育一條龍減輕家長育兒負擔等內容。

影片中，清水區健忘的林先生和女友搭計程車到台中國際機場，女友下車後，他卻搭車離去，沒多久又回來，原來是忘了帶護照，此時字幕打出「林先生不再因為沒帶護照而錯過班機」。

另一段是快遞員騎機車將4層大蛋糕安全送到客戶手中，蛋糕上還點著蠟燭，字幕則出現「自從推動路平專案，北屯區親切的黃姓快遞員完成了很多不可能的任務」。

還有男生在綠川橋上向心儀的女生告白，讓「中區寂寞的許先生反而覺得更孤單」。

林佳龍說，這5篇詼諧幽默的短片，代表台中的進步，就在生活的每一處。他也說，這是他看過最幽默的市政宣傳影片。

網友紛紛表示，看到蛋糕那一段，他笑了，「快遞的蛋糕上頭還有蠟燭，實在太爆笑」，「台中的進步，好得會讓人莞爾一笑」。

也有網友仿效影片的語法說，「彰化的陳先生，由於花博的舉辦，台中一堆飯店客滿，只能自己一個睡三人房，也感覺到寂寞」。這段留言也獲得其他網友按讚。