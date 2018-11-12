苗縣五合一選舉預計晚上8點獲結果

2018-11-12 13:46

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣選舉委員會今天召開記者會說明五合一選舉暨全國性公民投票流程及相關注意事項，預計8點多投票結果出爐。4年前的五合一選舉有位里長候選人投票當天在投開票所前戴競選帽子被檢舉，因違反選舉罷免怯挨罰50萬元。苗縣選委會總幹事彭基山提醒政黨、候選人及民眾於投票日不得從事競選或助選活動，以免被重罰。

此外，縣長選舉候選人公辦電視政見發表會，將於16日、及19日上午9點在吉元、信和有線電視公司第三頻道連線直播，並安排於晚間7點連3日錄影重播。

苗栗縣選委會代理主委張錦榮指出，今年地方公職人員選舉首次併全國性公民投票同時舉行，苗栗縣選委會提醒民眾，年滿18歲的選民即可領投公投票，年滿20歲以上的選民則可以領投選舉票及公投票。投票時應攜帶本人國民身分證、印章及投票通知單前往指定投票所投票，這次投票順序是先領、圈、投選舉票，再領、圈、投公投票。

苗栗縣五合一選舉有8種選舉票，並以顏色區別，縣長選舉票為淺黃色、鄉鎮市長選舉票為金黃色、區域縣議員選舉票為白色、山地原住民縣議員選舉票為淺綠色、平地原住民縣議員選舉票為淺藍色、區域鄉鎮市民代表選舉票為淺粉紅色、平地原住民鄉鎮市民代表選舉票為淺橘色、村里長選舉票為白色，請選民依據選票顏色分別投入票匭。

彭基山指出，政黨、候選人及民眾於投票日不得從事競選或助選活動，違反者依選罷法處50萬元以上5百萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。

彭基山表示，因今年公投議題涉及全國性立法原則或重大政策，候選人對各項公投議題無論持贊成或反對態度，皆屬其競選活動一部分，於投票日當天，凡宣傳公投提案者，皆違反選罷法規定。