陳菊挺北市議員綠將籲投認真的人 批有人「割稻尾」

2018-11-12 13:23

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市議員選情告急，總統府秘書長陳菊今天前往台北市議會信心喊話，她致詞提到，受「網紅」風潮影響，很多認真耕耘的議員候選人，反而不在民調中的前段班；認真的人應受到肯定，而「割稻尾」都是半路尋求結果，暗指有人收割。

總統府秘書長陳菊、民進黨秘書長洪耀福、今天上午前往台北市議會，替黨籍27位議員候選人信心喊話，盼為膠著的選情注入強心針，包括民進黨台北市長候選人姚文智、國策顧問黃承國、民進黨台北市黨部主委陳正德均出席。

值得關注的是，民進黨台北市黨部事前發出的新聞稿提到洪耀福稱，這次選舉民進黨最大的危機就是「第三勢力政黨」爭取的票源，很多都是民進黨支持者分散出去的，也因此造成民進黨的選票總量萎縮。

但洪在實際致詞時並未提及，他現場致詞提到，黨籍提名的27位議員候選人，老將過去認真服務，問政表現受肯定、新秀背景多元來自各界，兩者過去表現都是目共睹，沒有一個人有道德瑕疵，堅守民進黨清廉價值。

洪說，當社會有這麼多政黨唱衰台灣，國民黨候選人操作各種假新聞、假消息，我們更要看好台灣，呼籲支持民主、台灣的市民踴躍投票，相信姚文智與其他27位議員候選人一定能穩住台灣，作為台灣民主最重要的穩定力量。

民進黨團市議會總召李慶鋒則說，過去支持民進黨的市民，希望大家凝聚共識、集中選票，支持民進黨議員及市長候選人，相信可以贏得勝選，不要因為一時的網路上的世代對立、網紅操作，抹滅民主理念。

陳菊致詞表示，她以「民主老兵」的身分看著全台灣各地選戰，一直思考為何民進黨選得比以前辛苦，黨籍議員表現傑出者多，但看到很多民調，一些網紅、或受到特別吹捧的情況很多，反而一步一腳印、認真努力的人，在民調中都不是名列前茅，一直思考為什麼。

陳菊提到，台灣社會民主發展分成不同階段，認真努力耕耘的人應該受到肯定，「割稻尾」半路尋求最後結果、沒有努力參與的人，在民主發展的過程，這些人參與是他們的權利，但社會應該給認真努力意志堅定的人，給予高度評價。

陳菊又說，這次民進黨投入議員選戰的人，非常專業認真，如果沒有讓市民理解並轉換行動支持，她擔心會有危機，全台灣各地有網路假訊息、假民調、各種抹黑，變成現階段台灣唯一主宰選舉的方向，希望大家支持姚文智及27位議員候選人。

會後陳菊受訪，媒體詢問「割稻尾」是指誰？陳說，沒指名是誰，強調民主發展過程，有人努力，有人只是在時機成熟享受民主成果，社會應肯定腳踏實地的人，才是公道。

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