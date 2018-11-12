柯文哲搶綠票 游錫堃：不能怪人家、姚要自力自強

2018-11-12 12:59

〔記者郭安家／台北報導〕友柯台北市議員候選人、第三勢力來勢洶洶，民進黨估提名27席恐掉3至5席，前行政院長游錫堃今北上為北市議員江志銘、許家蓓、候選人陳怡君掃街。游上午於內湖鳳山殿受訪，被問到台北市長柯文哲仍在裂解綠營選票；游回應，當然不能怪人家，民主政治就是自立自強，選舉剩下十幾天，每個人都應努力、自立自行，包括民進黨台北市長候選人姚文智。

游錫堃說，他現在沒參加黨會議、不了解選舉節奏，但呼籲台北市民及全國人民，民進黨施政上，雖然大家有很多意見，不符合大家原來期待，不過民進黨所做的重大改革，不管是年金改革、「不當黨產處理條例」、轉型正義，都是2016年選舉政見、且基本上大家有共識，另外，經濟方面可見股票上1萬點，可見民進黨執政走在正確道路上。

游錫堃表示，改革是社會共識、是本來就應該做的正確道路，至少大多數人支持改革；只是行政經驗方面「她（蔡）比較缺乏」，不懂得庖丁解牛，不符合期待，這主要是行政經驗問題，經2年歷練，他認為蔡的行政經驗會越來越豐富、走得更好。他說，對民進黨批評要罵可以，但也要一些鼓勵，讓改革往前走。

被問到柯文哲仍裂解綠營選票、今下午為幫時代力量候選人站台；游錫堃回應，當然不能怪人家，民主政治就是自立自強。他說，民進黨作為執政黨，施政雖不符人民期待，但民進黨團隊還是要全力以赴、兵來將擋水來土掩。他說，現在氣氛較不好，就要靠組織，若組織平常做得好，應就沒有問題；剩下十幾天每個人都應該要努力、自立自強，包括姚文智。