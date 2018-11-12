吳敦義嗆蔡英文做太爛 陳菊：國民黨保守復辟阻礙改革

2018-11-12 12:47

〔記者周彥妤／台北報導〕總統蔡英文日前直言國民黨阻礙改革，「製造垃圾或丟垃圾的人，真的沒資格嫌掃地的人掃得慢」。國民黨主席吳敦義今怒回「怎麼有臉批評？我們做得不夠好，但她做得太爛。」；總統府秘書長陳菊稍早受訪表示，民進黨若執政成績不夠亮麗，國民黨也在過程中扮演保守復辟的力量，阻礙台灣進步、改革，社會歷史自有公正評價，「對於吳主席的話，我不能認同」。

總統府秘書長陳菊、民進黨秘書長洪耀福、民進黨台北市長候選人姚文智，今天上午前往台北市議會，替黨籍27位議員候選人信心喊話，盼為膠著的選情注入強心針。

會後陳菊受訪被問及社會似乎有一股「討厭民進黨的氛圍」，她說，沒有覺得社會討厭，民進黨執政價值方向正確，但改革本來就「顧人怨」，比革命更困難，卻是社會必須要前進的方向，希望全體市民支持，讓我們度過這樣的壓力，台灣才能進步。

談到吳敦義回應蔡英文的說法，陳菊表示，國民黨是加害者，民進黨在台灣民主發展過程中，有多少人坐牢受苦？台灣有多少人家破人亡？這都是歷史事實。

她也說，民進黨如果執政成績不夠亮麗，國民黨在這個過程中，扮演多少阻礙台灣進步、改革，這是非常傳統保守復辟的力量，阻擋台灣進步，社會歷史自有公正評價，「對於吳主席的話，我不能認同」。

至於選前之夜是否會替姚文智站台？陳菊說，盡量。

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