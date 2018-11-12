美國籌畫亞洲宗教自由高階會議 外交部證實台灣爭取辦理

台灣駐美代表高碩泰7月出席美國宗教自由論壇。（取自美國華裔牧師傅希秋推特）

2018-11-12 12:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國7月時舉行史上首次部長級全球宗教自由會議，該峰會後，美國也希望在亞洲地區舉辦宗教自由會議。民進黨立委王定宇今在立法院詢問此事，外交部證實美方與我方討論此事，也認為台灣相當適合辦理此會議。外交部次長謝武樵說，我方已初步表示若要在台灣舉辦，「我們很歡迎」，也會爭取這樣的機會。

美國國務院7月第一次召開部長級的全球宗教自由會議，由國務卿龐皮歐親自主持，副總統彭斯發表演說，80國民間代表、宗教領袖、包括超過40國外長出席。台灣列名理念相近國家受邀與會，也派出大使級的駐美代表高碩泰率團參加，但台灣官方事前事後均對此事保持低調。

美國拉高規格舉辦宗教自由會議，展現重視人權態度，更直接點名抨擊中國、緬甸等迫害宗教人權的國家，要求停止宗教迫害。在該會議之後，王定宇今天在立法院外交委員會透露，美國正在籌備希望在亞洲辦理區域宗教自由會議，也已與台灣洽詢，認為台灣是合適的舉辦地點，以此詢問外交部。

謝武樵回答時說，台灣本身是亞太區域明顯的民主與宗教自由標竿，我與美方之間的確有這樣的討論，「政府歡迎這樣的機會」，也與美方保持聯繫。王定宇強調，台美關係正向發展，但現在缺乏落實的案例，使外界仍會擔心美國政策搖擺，建議外交部「不只獲悉，而要積極爭取」，例如也能組織代表性訪團參與明年美國的早餐祈禱會。

謝武樵會後受訪時補充說，目前宗教自由會議並沒有明確地舉行時間或地點，美方有這個構想，還需徵詢相關國家意見，我方則是初步向美方表達，若要到台灣舉辦，我們持開放態度，持續交換意見，能夠辦的話也會爭取辦理。